Pronto para fazer um avião de papel recordista?

Collins visitou a Universidade de Harvard e deu uma palestra sobre a importância dos materiais, da técnica e do design para conseguir um avião de papel capaz de quebrar recordes de distância. No fim da aula, o designer demonstrou em vídeo como fazer as dobragens necessárias.

Este especialista considera os efeitos da Física e avalia o centro de gravidade e muitos outros fatores quando está a preparar os seus aviões. Collins já terá criado 75 aviões de papel.

Veja o vídeo que mostra como fazzer o recordista de distância.