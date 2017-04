O diário à prova de espionagem lá em casa

Escrever um diário é uma tradição algo em desuso, com a proliferação das novas tecnologias. No entanto, quem ainda escreve os seus sentimentos ou memórias num caderno de papel e pretenda mantê-los ocultos de olhares indiscretos, pode optar por esta solução. Os criadores do Lockbook explicam que integram um sensor de impressões digitais na lateral e, só com o dedo certo, é possível abrir o caderno, noticia o The Verge.

Claro que a solução não inclui qualquer encriptação ou outra ferramenta de segurança adicional. Não há também qualquer plano de contingência para o caso de a impressão digital não ser reconhecida, como um código usado nos telefones.

Os utilizadores podem ainda usar alguns compartimentos do Lockbook para guardar documentos, como o passaporte, por exemplo. O sistema pode ser ultrapassado com algum engenho e uma tesoura, mas a ideia passa por desencorajar este tipo de espionagem.

O projeto está a recolher fundos no Indiegogo e, se chegar ao mercado, deve custar 79 dólares. Os apoiantes iniciais podem obter um exemplar por 59 dólares.