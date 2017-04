Homem constroi o seu próprio iPhone com peças compradas na China

O engenheiro e hacker americano passa parte do seu tempo em Shenzen, na China, uma cidade onde abundam mercados de eletrónica e de peças. Assim, durante uma noite de copos com amigos, Allen decidiu montar o seu próprio iPhone a partir do 0. A barreira linguística foi o principal problema encontrado, mas Allen conseguiu mesmo comprar todas as peças e montar o seu próprio telefone, um iPhone 6S de 16 GB Rose Gold, com iOS 9. O sistema operativo já vinha instalado numa placa que ele comprou. Algumas das peças usadas são originais da Apple, previsivelmente encontradas em sucatas e desmontadas de telefones inutilizados.

Scotty trabalhou para a Google e descreve-se como um nómada que aprecia, por exemplo, a grande disponibilidade para encontrar peças de telemóveis um pouco por toda a Shenzen.

Veja o vídeo de quase 24 minutos onde o entusiasta explica todo o processo.