Os novos iPhone vão ter 3 GB de RAM

Timothy Arcuri, da Cowen and Company, explica num relatório citado pelo MacRumours que todos os iPhones previstos para este ano terão 3 GB de RAM. Os modelos de 4,7” / 5,5” vão ter as mesmas opções de armazenamento que o 7 e o 7+, com 32, 128 ou 256 GB e o modelo de 5,8” só vai estar disponível com 64 ou 256 GB. Este último modelo vai ter duas baterias.

Arcuri confirmou ainda a informação avançada por Ming-Chi Kuo de que os três modelos de iPhone deste ano vão ter conectores Lightning com Power Delivery USB Tipo C, que permite o carregamento mais rápido.

Ainda não se conhecem dados oficiais sobre o novo iPhone, mas é aguardado com muita expectativa, principalmente por marcar o décimo aniversário desta família.