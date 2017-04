Homem apanhado a roubar mais de 100 telefones durante festival Coachella

Reinaldo de Jesus Henao foi preso no festival Coachella, com mais de 100 smartphones roubados na mochila. A detenção só foi possível por causa da app Find My iPhone.

As autoridades desaconselham o uso da app Find My iPhone por parte do cidadão comum para se comportar como um vigilante. No entanto, durante o festival Coachella, um grupo de utilizadores conseguiu encontrar a localização de Henao graças à app e denunciou-o depois à Polícia. Henao tinha mais de 100 smartphones dentro da mochila, noticia a KMIR News.

Alguns dos equipamentos foram logo entregues aos donos, mas outros ainda estão na secção de Perdidos e Achados do festival Coachella. A organização mantém também uma coleção online atualizada onde mostra todos os itens encontrados.