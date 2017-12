“Steve Jobs”: a empresa italiana que comercializa calças de ganga

Estávamos em 2012 quando os irmãos Vincenzo e Giacomo Barbato se aperceberam que a Apple não tinha registado a marca “Steve Jobs”. Como os italianos já estavam a preparar o lançamento de uma empresa de vestuário e acessórios decidiram dar-lhe o nome do fundador da Apple. Como seria expectável, a tecnológica avançou com um processo judicial para impedir que tal viesse a acontecer, mas a batalha legal decidiu-se agora a favor dos irmãos Barbato, revela o La Repubblica Napoli.

Um dos pontos específicos que a Apple tinha atacado era o logótipo adotado pelos italianos e que consistia num “J” com um dos lados trincados e uma pequena folha no topo. As semelhanças com o símbolo icónico da marca da “maçã” são evidentes, mas o tribunal entendeu que a letra J não é comestível, pelo que considerou que a mordidela não poderia ser considerada uma violação da marca registada da Apple.

La Repubblica Napoli

Em entrevista à Business Insider Italia, os irmãos Barbato revelam que irão continuar a trabalhar no lançamento de calças de ganga, malas, t-shirts e acessórios com a marca Steve Jobs. Contudo, esperam um dia conseguir vir a vender produtos de eletrónica sob esse mesmo nome.