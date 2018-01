Este dispositivo cria champô adequado ao estado do cabelo

A Schwarzkopf Professional SalonLab é um sistema onde um aparelho portátil analisa a qualidade do cabelo e permite criar um champô personalizado.

A Henkel Beauty Care anunciou a criação do Schwarzkopf Professional SalonLab, um sistema que inclui um aparelho portátil conectado por Bluetooth, e que faz análises ao estado do cabelo dos clientes. A app que integra o sistema faz a análise dos dados recolhidos e cria a fórmula para um champô personalizado, adequado ao estado do cabelo de cada pessoa, noticia a Cnet.

O aparelho que faz a análise é do tamanho de um smartphone médio e contem infravermelhos e sensores de luzes para conseguir analisar a cor, textura e nível de humidade.

Os serviços com este aparelho vão estar disponíveis a partir deste ano em alguns salões na Europa e nos EUA, sendo que as consultas devem ser gratuitas, mas existirão custos associados a cada tratamento.