Como a polícia do Reino Unido está a usar o Amazon Echo para combater o crime

As autoridades de Lancashire, Reino Unido, querem que o Echo mais uma ferramenta ao seu dispor e que possa servir para enviar alertas relacionados com o crime, por exemplo.

A polícia de Lancashire quer aproveitar o facto de que dispositivos como o Echo ou o Google Home serem cada vez mais populares e estarem em cada vez mais lares para combater o crime. As autoridades querem usar esta linha direta para os lares dos cidadãos e, por exemplo, emitir alertas relacionados com a criminalidade, noticia a ZDNet.

Neste momento, os especialistas da Polícia estão a estudar a possibilidade de serem enviados alertas de pessoas desaparecidas, de suspeitos de crimes ou informação genérica. Por outro lado, as colunas inteligentes podem ser usadas, graças à tecnologia de reconhecimento de voz, para ligar as vítimas e testemunhas às autoridades, sem que seja preciso sobrecarregar as linhas telefónicas.

Caso a ideia vá para a frente, será necessária uma análise cuidada ao nível da proteção da privacidade. Mesmo que as denúncias sejam anónimas, há sempre a necessidade e a possibilidade de estar informação ficar guardada nos servidores da Amazon.