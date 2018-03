Amazon já tem solução para acabar com risos assustadores de Alexa

Afinal, de que se ri a Alexa? A questão tem duas respostas possíveis: uma primeira mais imaginosa que remete para filmes de ficção científica e suspense, e uma segunda baseada em questões técnicas que levaram a Amazon a anunciar uma atualização que levará a desativar a frase «Alexa, laugh» para passar a aceitar o comando de voz «Alexa, can you laugh?».

Mais do que uma questão de boa educação, a substituição de frase terá como objetivo prioritário evitar a ocorrência dos denominados “falsos positivos” que poderão potenciar uma interpretação errada dos comandos de voz, com sonoridades similares às que desencadeiam o riso do assistente virtual doméstico da Amazon.

«Também estamos a mudar a resposta da Alexa do simples riso para «claro que sei rir, seguido então do riso», explicou a Amazon ao The Verge.

A intervenção da Amazon surge num momento em que começaram a circular nas redes sociais diferentes vídeos e sons que confirmam que a Alexa, por vezes, começa a rir-se sem razão plausível. O que pode ser especialmente assustador quando alguém se encontra em casa… sozinho no escuro.

As pessoas que são mesmo-mesmo muito suscetíveis poderão não se sentir confortáveis enquanto assistem à compilação de risos despropositados que alguns internautas já colocaram na Internet - e que se encontra aqui publicada no fim desta página. Quem não acreditar nas explicações da Amazon poderá começar a desenvolver a tal resposta mais imaginosa à questão que inicia este texto.