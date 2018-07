Lamborghini de 400 mil dólares incendiado em posto de combustível

Os dois Lamborghinis pararam num posto de combustível depois de terem participado no Goldrush Rally, no Missouri. Um outro condutor estava a abastecer a sua carrinha e, quando terminou, seguiu marcha, deixando a mangueira ainda no depósito. A mangueira acabou por rasgar-se e espalhou combustível por todo o posto, deflagrando um incêndio que acabou por afetar um dos carros de luxo.

Apesar de ter sido chamada a polícia e os bombeiros, pouco havia a fazer e o carro de 400 mil dólares acabou por ficar completamente destruído. As autoridades perseguiram o condutor esquecido que será responsabilizado pelo incidente, noticia o BGR.

A história é contada no Facebook de Parker Gelber e não havia mesmo muito que pudesse ter sido feito. Um transeunte filmou partes do incidente pois estava a captar imagens dos carros para mostrar a um amigo.