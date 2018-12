Robô altamente avançado apresentado na Rússia era na verdade um homem disfarçado

Assim que as primeiras imagens de Robot Boris surgiram, foram levantadas várias questões como sobre a localização dos sensores exteriores ou porque é que o robô fazia tantos movimentos desnecessários enquanto dançava. O robô foi descrito na TV estatal russa com a seguinte expressão: «O Robot Boris já aprendeu a dançar e não é mau de todo», cita a BBC.

Uma das fotografias entretanto revelada mostra claramente a linha do pescoço de um humano e concluiu-se então que se trata de um disfarce chamado Alyosha the Robot, criado pela Show Robots. A máscara de corpo inteiro custa cerca de 3300 euros e vem equipada com um microfone, um ecrã tátil e cria uma ilusão quase completa de estarmos perante um robô real.

O Boris apareceu no fórum tecnológico Proyektoria e a organização não tentou fazer passar a mensagem de que se tratava de um robô real, mas o conteúdo divulgado pela TV não deixava claro que se tratava de um disfarce.

Após ter sido tornada pública a manobra de confundir o público com o feito robótico, a peça ficou offline no canal do YouTube, mas voltou a aparecer pouco tempo depois.