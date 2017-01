Clash of Clans: hackers poderão ter atacado um milhão de contas

A criadora de títulos viciantes como Clash of Clans revelou que os fóruns de comunidade foram atacados e que mais de um milhão de contas do site podem ter caído nas mãos de hackers.

A Supercell admite que o ataque aconteceu em setembro de 2016 e que as contas de jogo não foram afetadas, nem estiveram em perigo. De acordo com a criadora de Clash of Clans, Hay Day ou Boom Beach, os hackers podem ter conseguido acesso a endereços de email e passwords usadas para as contas de fórum dos utilizadores.

«A investigação preliminar permite-nos sugere que o ataque aconteceu em setembro de 2016 e que a falha já foi sanada», escreve a Supercell. «O ataque incidiu apenas sobre o serviço de Fórum e as contas de jogo não são afetadas», cita o VentureBeat.

O risco deste tipo de ataques é que alguns utilizadores podem ter a mesma password para aceder a vários serviços, pelo que a Supercell recomenda que, se este for o seu caso, altere de imediato a palavra chave. Apesar de a empresa não ter adiantado a dimensão do ataque, há vários sites que reportam que mais de um milhão de contas tenham sido pirateadas.