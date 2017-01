Mozilla aparece de cara lavada

O projeto de renovação da Mozilla começou em junho e contou com votações do público para eleger o melhor design, a melhor fonte, o melhor logo e até a melhor palete de cores. O objetivo de chamar o público é tornar a Mozilla a campeã da Net, de champions for a healthy Internet, em inglês. «Enquanto organização sem fins lucrativos, queremos construir produtos, tecnologias e programas que ajudem a Internet a crescer de forma saudável, com indivíduos informados e em controlo das suas vidas online», explica a empresa em comunicado, citado pelo VentureBeat.

A ligação da organização à Internet faz-se através da expressão ://, que substitui agora o “ill” em Mozilla. O logotipo também sofreu uma reformulação e a palete de cores foi igualmente renovada. A fonte agora usada chama-se Zilla, é de código aberto e faz lembrar a Courier, usada originalmente para programação e evoca um sentimento jornalístico.

A Mozilla pretende agora convidar artistas e designers para projetarem imagens coletivas que possam ser usadas em diferentes cenários, como os logotipos em anexo. Veja um vídeo com a apresentação da Moz://a.