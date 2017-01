Gmail deixa de aceitar anexos em JavaScript

À semelhança do que já acontece com os ficheiros .exe, .msc ou .bat, vai deixar de ser possível enviar ficheiros em .js através do Gmail. A razão é que este tipo de ficheiros pode ser usado para espalhar código malicioso e infetar as máquinas dos utilizadores.

Hackers mal intencionados podem alterar o código dos ficheiros JavaScript para os fazer descarregar malware ou ransomware, capaz de sequestrar os dados do utilizador e só os libertar se se pagar um resgate, explica o Engadget.

A partir de 13 de fevereiro, quem tentar enviar um ficheiro em .js vai receber uma notificação a dizer que a tentativa foi bloqueada porque o «conteúdo representa um potencial risco de segurança». O sistema vai detetar também os conteúdos bloqueados, mesmo que estejam criados como .zip, .tgz, .gz ou .bz2.