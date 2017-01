Dropbox lança Paper para rivalizar com Google Docs

«Mais do que um documento, o Paper é um ambiente de trabalho flexível que junta pessoas e ideias», é o texto que se lê na apresentação desta solução. A Dropbox já tinha anunciado este programa em 2015, mas só agora o está a lançar ao público.

Esta é a aposta da Dropbox para entrar no mercado de trabalho e afastar os utilizadores da Microsoft ou da Google e das soluções Office 365 ou G Suite. No entanto, uma vez que muitas empresas já têm estas soluções implementadas, a Dropbox vê-se “forçada” a garantir a compatibilidade entre os documentos criados no Paper com os ficheiros criados noutras aplicações rivais. «Esperamos mesmo que o Paper seja usado em ambientes onde os utilizadores já trabalham com produtos Microsoft e Google», diz Rob Baesman, responsável deste produto ao The Verge.

O Paper é descrito como sendo uma parte online, uma parte colaborativa, uma parte de gestão de tarefas e outra parte como hub de conteúdos. A Dropbox quer que o Paper seja usado como repositório, como pasta partilhada e sincronizada entre colegas e que mostre uma linha de tempo com as edições que forem sendo feitas.

Para utilizadores interessados em apostar a sério nesta solução, há o Smart Sync, que assegura que todo o trabalho possa ser realizado de forma única, numa só janela, sem ter de se andar a avançar e recuar no navegador, mas esta funcionalidade está reservada para quem tem um plano Business ou Enterprise.

O serviço já está disponível, via Web, em todos os países onde se fala um dos 21 idiomas abrangidos.