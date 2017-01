Perdeu a password? O Facebook ajuda

A Facebook lançou um serviço que ajuda a recuperar nomes passwords de utilizadores de diferentes serviços online.

O novo serviço, que está disponível a partir de hoje, vai começar a operar no GitHub, informa a Ars Technica. A recuperação de passwords opera através de links encriptados em HTTPS.

Para que o serviço funcione, os internautas terão de criar nos serviços aderentes (neste caso, no GitHub) um token de segurança, que deverá ser ativado através da conta de Facebook. O Facebook garante que não tem acesso as credenciais dos utilizadores, mas essa proteção de dados não impede a maior das redes sociais de enviar, com um selo temporal, o token que permite dar acesso às contas cujas passwords ou nomes de utilizador foram esquecidos.

Depois da estreia em parceria com o GitHub, a Facebook pretende expandir a nova ferramenta para outros sites, apps ou serviços na Internet.

Além de garantir que o envio de tokens encriptados é mais seguro que as tradicionais questões que ajudam a recuperar passwords (exemplo: «qual o nome do teu animal de estimação?»), a Facebook recorda que o novo serviço consegue superar, em termos de segurança, o envio de SMS, que não estão aptos a usar sistemas de encriptação.