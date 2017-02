Estes são os sete maiores sites piratas de Portugal

Em julho de 2015, o combate à pirataria passou a contar com um memorando de entendimento inédito: de uma assentada, a secretaria de Estado da Cultura conseguiu juntar as assinaturas de produtores de filmes, vídeos ou software e de operadores de telecomunicações num documento que previa a agilização do bloqueio de sites que promovem a pirataria. Passado quase ano e meio, a Inspeção Geral de Atividades Culturais (IGAC) volta a fazer um balanço: 628 sites piratas foram bloqueados através de mecanismos técnicos aplicados pelos operadores de telecomunicações, no âmbito do memorando antipirataria.

