Serviço de streaming para desenhos animados da Time Warner

O serviço foi lançado ontem nos Estado Unidos para Web, Android e iOS, apenas com uma pequena fração do gigantesco catálogo de desenhos animados da Boomerang. Por agora, apenas 1000 episódios estão presentes no serviço, mas mais séries serão adicionadas todas as semanas.

Esta nova aposta da Boomerang traz de volta à vida clássicos como Tom and Jerry, Looney Toons e Scooby-Doo num formato familiar para as crianças que cresceram a utilizar serviços como o Netflix. Além destes, também existem séries mais recentes como Courage the Cowardly Dog que ainda nem 20 anos tem.

Apesar de ser desenhado para crianças, a oferta destes desenhos clássicos vai de certeza apelar a uma audiência mais velha que cresceu com muitos destes cartoons. O serviço vai funcionar à base de subscrição com um custo de cinco dólares por mês