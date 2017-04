Há um novo Google Earth para explorar

Chegou hoje a nova versão do Google Earth. O programa que mostra imagens aéreas da Terra inclui agora painéis de informações e factos, visitas guiadas interativas, a possibilidade de ver locais específicos em 3D ou aprender sobre locais aleatórios.

As visitas guiadas encontram-se na nova secção "Voyager" e, de momento, já estão disponíveis mais de 50 experiências interativas com cientistas, historiadores e outros especialistas, que permitem optar entre locais históricos, experiências divertidas ou até conteúdo educacional para cultivar os utilizadores sobre alguns dos desafios que o nosso mundo enfrenta.

O novo modo 3D traz também a capacidade de vista tipo drone, que permite ao utilizador sobrevoar qualquer local com uma sensação mais próxima da realidade.

Além disto, tal como o seu irmão mais velho, este Google Earth tem uma opção "Sinto-me com Sorte" que, ao ser clicada, leva o utilizador a um local inesperado. Há também uma nova funcionalidade chamada "This is home", que permite visitar casas tradicionais pelo mundo fora.

Segundo a Google, esta nova versão esteve cerca de dois anos em fase de produção e, por agora, só funciona no Chrome e em Android, mas a empresa diz que em breve vai funcionar em iOS e outros browsers.