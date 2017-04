Snapchat: Novos filtros de realidade aumentada

O Snapchat dá mais um passo na realidade aumentada com as World Lenses, mas, desta vez, os filtros não são para a cara.

O Snapchat lançou uma nova funcionalidade: agora, ao utilizar a câmara traseira, pode tocar-se no ecrã para abrir filtros 3D. Ou seja, os World Lenses permitem aos utilizadores colocar itens 3D para decorar os seus "Snaps" e, dentro dos primeiros filtros disponíveis, a escolha varia entre nuvens, arco-íris, flores e até palavras e frases animadas.

Após a selecção do filtro, o item pode ser movido no ecrã com o dedo antes de gravar o video ou tirar a foto, mas, uma vez colocado, este funciona como se existisse na vida real no ponto especifico que o utilizador escolheu.

Tal como os restantes filtros da aplicação, estes vão ser alterados diariamente.

Para ter uma melhor ideia de como funcionam os filtros veja o video de demonstração do Snapchat: