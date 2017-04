Facebook Messenger: 100 mil bots para fazer quase tudo

«Os utilizadores preferem usar o Messenger para interagir com as empresas», explica David Marcus, o responsável do Messenger na Facebook. O objetivo desta equipa é que o Messenger possa substituir os tradicionais centros de apoio ao cliente e os formulários de contacto usados para os clientes falarem com as empresas. A app tem uma secção destinada à descoberta de novos bots populares, chamada “Discovery”. Os bots são software que pode ser usado para realizar tarefas simples, como fazer uma encomenda ou reservar uma mesa num restaurante. «Queremos tornar-nos as Páginas Amarelas das apps de mensagens», diz David Marcus.

Em algumas localizações, a Facebook vai começar a colocar códigos QR que podem ser lidos pelo telemóvel e fornecer informações importantes, por exemplo, sobre eventos desportivos, através da app.

Os responsáveis pelo Messenger explicam que a app é uma espécie de “campo de testes” que a empresa está a usar para experimentar novas funcionalidades. Zuckerberg, por exemplo, já demonstrou o seu projeto privado de automatizar várias coisas na sua casa e os comandos eram todos dados através do Messenger.

O Messenger inclui jogos, bots para reservar mesas ou fazer compras, integração com o Spotify, possibilidade de mais do que um utilizador conversarem em simultâneo com um bot e a Facebook quer continuar a alargar o portefólio de soluções disponíveis.