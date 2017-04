Instagram estreia funcionalidades offline no Android

Para já, as funcionalidades apenas estão presentes no Android, mas sabe-se que em breve chegarão também ao iOS. Durante a conferência F8, os responsáveis do Instagram explicaram que mais de 80% dos 600 milhões de utilizadores do serviço encontram-se fora dos EUA e muitos desses em países em vias de desenvolvimento ou com pouca cobertura de rede móvel. O objetivo é facilitar a vida a esses utilizadores e permitir uma utilização parcial do Instagram, mesmo sem ligação ativa à Net. Os detentores de Android vão poder ver os conteúdos do feed que tenham sido carregados anteriormente, marcar conteúdos para ver mais tarde, deixar de seguir pessoas ou publicar comentários. Estas últimas operações serão atualizadas assim que existir uma ligação, explica o TechCrunch.

Estas medidas vão ajudar o Instagram a ganhar popularidade em países em vias de desenvolvimento ou onde as conexões de dados não sejam muito estáveis ou sejam demasiado caras. Daí que a aposta tenha sido inicialmente no sistema operativo Android, uma vez que estes são os telefones mais populares nesses mercados. Sabe-se ainda que a equipa está a preparar para trazer as mesmas funcionalidades para o iOS e a trabalhar para incluir mais opções que possam ser usadas em modo offline.