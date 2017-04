Spotify premium a metade do preço para estudantes

A empresa oferece desde 2014 uma opção de subscrição com desconto no seu serviço premium para estudantes, no entanto esta só tem estado disponível para a Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Hoje esta oferta foi alargada a Portugal e mais 32 países espalhados pela Europa, Ásia, Oceânia, América do Sul e do Norte.

Os estudantes que queiram aproveitar este desconto vão pagar apenas 3,49€ por mês pelo serviço que normalmente custa 6,99€ por mês. Para verificar a autenticidade das subscrições a empresa utiliza SheerID e este desconto mantém-se enquanto o consumidor for um estudante activo. Caso seja estudante e queira aproveitar esta iniciativa por inscrever-se aqui.

A versão premium elimina os anúncios, permite fazer skip um número ilimitado de vezes, tocar qualquer música, descarregar as faixas e tem uma qualidade de áudio superior à versão gratuita.

Esta é a lista de novos países que podem subscrever o serviço através do programa para estudantes: Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Equador, Espanha, Estónia, Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hong Kong, Hungria, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, Letónia, México, Nova Zelândia, Portugal, República Checa, Singapura, Suíça e Turquia.