Facebook quer impedir roubo de fotos de perfil

A “profile picture guard” é uma proteção criada pela Facebook e que está a ser testada na Índia, com o objetivo de evitar que pessoas mal intencionadas possam fazer capturas de ecrã ou guardar as fotos de perfil dos utilizadores. Segundo o Engadget, quem use Android e se depare com um perfil com esta proteção não vai conseguir guardar a imagem, fazer captura de ecrã e, se não estiver na lista de amigos, nem sequer fazer tag a ninguém na imagem de perfil.

A Facebook vai mostrar as imagens que estejam protegidas com uma moldura azul e um símbolo de um escudo. Além disso, criou um padrão têxtil para mostrar sobre as fotos, uma vez que estudos indicam que há menor probabilidade de cópia de imagens que tenham padrões.

Os receios foram revelados por organizações de segurança na Índia que concluíram que havia mulheres que não se sentiam confortáveis em partilhar as suas fotos de perfil com mais de dois milhões de utilizadores e preocupavam-se com a possibilidade de as suas fotos aparecerem em sites de encontros online ou fossem usadas com outros fins mais sombrios.

A Facebook está a considerar lançar a ferramenta globalmente, caso este piloto na Índia corra bem.