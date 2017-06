Governo arranca com Exames Nacionais online em 2018/2019

Os alunos que se encontrem no 8º ano de escolaridade no ano letivo de 2018/2019 deverão inaugurar um novo sistema que contempla o tratamento de respostas de exame nacionais na Internet. A iniciativa pretende funcionar como rampa de lançamento de uma iniciativa de maiores proporções: expandir, a médio e longo prazos, a realização de testes através de computadores. Nessa altura, não serão só as respostas dos exames que serão tratadas por meios informáticos – os próprios alunos terão de responder aos exames em computadores.

De acordo com o Público, a iniciativa ainda está a ser trabalhada – pelo que ainda não é possível saber em que ano letivo, níveis de escolaridade e em que formatos serão realizados os futuros exames nacionais. O mesmo jornal informa que o executivo admite lançar um projeto-piloto que permitirá testar a viabilidade dos exames realizados por computador num agrupamento de escolas que disponha de um número de computadores suficiente.

Com a realização de exames online, o Governo prevê reduzir custos relacionados com o uso e o manuseio de papel – a começar pelo arquivamento e a manutenção de exames a título de prova. Além de acelerar os tempos relacionados com a análise de exames e as notas atribuídas, o sistema permitirá criar ferramentas de classificação automática para perguntas de resposta fechada. Os casos de dupla classificação podem ser mais facilmente evitados e o trabalho dos professores que analisam as respostas dos alunos poderá monitorizado.

A realização de exames em computadores é uma das 173 novas medidas contempladas pelo Simplex +17, que entra em vigor hoje. O pacote de medidas de desburocratização e digitalização do Estado tem vindo a ser liderado pelo Gabinete de Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.