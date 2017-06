Twitter pode detetar motins primeiro que a polícia

As redes sociais, mais especificamente aquela utilizada para partilhar Tweets, podem ser utilizadas como uma forma eficiente para ajudar as forças de segurança a garantir a lei e ordem. Pelo menos é o que diz um estudo realizado na Universidade de Cardiff.

Os investigadores responsáveis analisaram cerca de 1,6 milhões de publicações relacionadas com os motins de Londres em 2011 e chegaram à conclusão que com o uso de sistemas computacionais capazes de varrer os dados presentes nesta rede, a polícia inglesa poderia ter sido informada da situação quase uma hora e meia mais cedo, noticia a Cnet.

«Na nossa pesquisa, demonstramos que as redes sociais estão a tornar-se no lugar mais utilizado para reportar observações de ocorrências no dia-a-dia – incluindo desordem social e atividade criminal» disse o Dr. Pete Burnap, coautor do estudo.