Google Photos 3.0 estreia partilha automática de álbuns e fotos

A Google anunciou durante a conferência I/O as novas funcionalidades que pretendia incluir no serviço Photos. Agora, a versão 3.0 começou a ser gradualmente disponibilizada ao público. A opção “Compartilhar sua biblioteca” aparece no menu lateral à esquerda e permite escolher um contacto e automaticamente começar a partilhar as imagens, incluindo as que venham a ser carregadas no futuro. O objetivo é facilitar, por exemplo, que pais consigam partilhar fotos dos filhos com a família. A pessoa que recebe o “convite” pode selecionar depois quais as imagens que pretende guardar na sua própria biblioteca, explica o ArsTechnica.

A outra novidade passa pelas “Partilhas Sugeridas” que estão no menu de “Partilhas” e que permite mostrar fotos de algum evento específico, como um casamento ou um piquenique. O sistema analisa os figurantes em cada imagem e sugere quem poderá estar interessado em ver a fotografia.

A nova versão está a ser disponibilizada gradualmente para Android, iOS e pela Web.