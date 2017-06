PornHub tem vídeos interativos que se sincronizam com brinquedos sexuais

O PornHub tem uma nova categoria de vídeos que podem ser vistos por quem usa brinquedos sexuais. A grande diferença é que estes vídeos sincronizam a ação que se está a desenrolar no ecrã com a vibração e movimento do brinquedo sexual. Em cenas mais agitadas, o brinquedo está mais ativo e em momentos mais calmos abranda também, explica o Engadget.

Nesta fase, os vídeos podem ser sincronizados com o Kiiroo Onyx e o Fleshlight Lanuch, mas as empresas pretendem alargar o suporte a outros brinquedos como o OhMiBod, We-Vibe, Lovesense e Kiiroo. Os vídeos são produzidos em parceria com a Ufeel.tv.

Este é um passo à frente na digitalização da experiência sexual, depois de vídeos que podem ser vistos em headsets de realidade virtual e proporcionam um ambiente imersivo.