Instagram usa Inteligência Artifical para detetar comentários ofensivos

O rede social dedicada à partilha de fotografias, anunciou dois filtros que utilizam um sistema de inteligência artificial para moderar a secção de comentários. Um destes, já está a trabalhar e destina-se a eliminar as mensagens de spam enquanto o outro vai estar mais atento aos comentários que possam ter palavras ou fraseado de natureza ofensiva.

Inicialmente, a tecnologia foi programada apenas como um filtro de limpeza para spam, mas após verificar as suas capacidades adaptativas graças ao machine learning, a empresa apostou num segundo filtro, com base no mesmo sistema. Este é agora capaz de criar e ir adaptando um algoritmo, através da informação que encontra, para reconhecer e esconder os comentários que possam ser considerados ofensivos, revela a Engadget.

O filtro para spam já se encontrava secretamente em funcionamento à cerca de nove meses e já abrange todos os comentários escritos em alemão, arábico, chinês, espanhol, francês, inglês, japonês, português e russo.O segundo foi lançado ontem, mas por agora só está a funcionar para o inglês, noticia o TheVerge.

O sistema utilizado para tornar estes filtros inteligentes é conhecido como Deeptext, e também esta em uso de forma limitada no Facebook.