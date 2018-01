Youtuber pede desculpas por publicar vídeo com cadáver

Logan Paul encontrou o cadáver durante a visita que fez à floresta japonesa conhecida como: “a floresta dos suicídios”. O youtuber norte-americano com mais de 15 milhões de subscritores decidiu fazer um vídeo onde relata a descoberta do corpo do alegado suicida. O momento é acompanhado de comentários jocosos feitos pela equipa que acompanha Logan na viagem (o próprio Logan tenta conter alguns sorrisos durante o vídeo).

Rapidamente, o vídeo recebeu centenas de comentários no canal de Youtube de Logan. A maioria continha acusações de que o youtuber estava a explorar um tema muito sensível e muitos utilizadores pediam à Google que banisse o canal de Logan, relembrando a empresa que é dona do YouTube que os fãs de Logan Paul são, na sua maioria, crianças e adolescentes.

Logan Paul recorreu ao Twitter onde reconheceu «o erro» e explicou não o ter feito «pelas visualizações», mas para «chamar a atenção para o tema do suicídio e da sua prevenção».

O youtuber termina a mensagem afirmando que esta é uma situação que não vai repetir-se: «Recordam-me, com frequência, o quão grande é o alcance que tenho e que com o grande poder vem a grande responsabilização… pela primeira vez na vida, admito que não lidei bem com esse poder. Esta situação não vai repetir-se».

Para reforçar o seu arrependimento, Logan Paul publicou hoje este vídeo no seu canal oficial.

A quem não conhece este youtuber aconselhamos a visualização do vídeo onde destaca Logan Paul destaca os seus, dele, momentos de maior destaque do ano que agora terminou. Recorda que foi o Youtuber que mais rápido chegou aos 10 milhões de subscritores. Além disso, refere as suas participações em filmes e outras produções de grandes estúdios de cinema. À semelhança de outras “estrelas” do YouTube, o nome “Logan Paul” transformou-se numa marca que já aparece em roupas e acessórios de moda.