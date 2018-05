Facebook Premieres: vídeos que parecem ser Diretos, mas não são

Com o Premieres, o vídeo é pregravado e carregado para o Facebook. Depois, os emojis flutuantes e interações imediatas começam a aparecer, como se o vídeo estivesse a ser emitido em direto, naquele instante. Assim, os utilizadores vão poder “experienciar” novos vídeos, como trailers de filmes ou novos clipes, como se fosse a primeira vez.

O objetivo do Facebook com esta ferramenta parece ser dar aos utilizadores mais flexibilidade na hora de promover os seus vídeos. Esta estratégia tem vindo a ser adotada nos últimos dois anos, com prioridade para os conteúdos vídeo, especialmente os Diretos, nos murais de notícias dos utilizadores.

O Premieres está a ser testado com um conjunto restrito de criadores e deve ter um lançamento gradual nos próximos tempos.