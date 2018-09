Firefox Monitor alerta quando passwords do utilizador estão comprometidas

O Firefox Monitor surge em parceria com o site Have I Been Pawned que aloja bases de dados de dados comprometidos, como passwords roubadas. O utilizador pode registar-se no serviço Monitor e receber alertas provativamente caso seja afetado por roubos destes no futuro. O utilizador que veja o seu nome surgir nestas bases de dados deverá alterar a password do serviço em questão e também alterá-las em todos os sites onde use a mesma, caso não esteja a seguir as boas práticas no que a palavras-chave diz respeito.

Há mais esforços na indústria, no sentido de defender os utilizadores e “forçá-los” a adotar boas práticas, como é o caso do Chrome que incorpora agora um gerador de passwords diretamente no navegador.

Por outro lado, há ainda convergências para o padrão WebAuthn que procura substituir a password por outras formas de autenticação mais seguras como a biometria ou tokens USB.