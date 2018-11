YouTube acaba com Anotações nos vídeos já no próximo ano

Os responsáveis pelo YouTube anunciaram o fim das Anotações nos vídeos já a partir de 15 de janeiro. A principal razão é a redução do número de pessoas que veem os vídeos com esta opção ativada.

As Anotações aparecem apenas no YouTube versão desktop pelo que é natural ter havido uma redução no número de utilizadores que as veem. Isto porque há uma clara tendência para cada vez mais pessoas preferirem aceder ao portal de vídeos pelo telemóvel. O portal de vídeos revela mesmo que 60% do tempo que os utilizadores passam a ver vídeos fazem-no pelo telefone.

Assim, com uma quebra na procura pelas Anotações, o YouTube vai deixar de as mostrar nos vídeos, já a partir de 15 de janeiro. A ferramenta, recorde-se, tinha sido adicionada em junho de 2008 e permitia aos criadores adicionar as notas a partir de um editor com dois painéis, que mostravam o vídeo original num lado e as notas no outro. Este editor foi descontinuado em maio de 2017 pelo que deixa de ser possível adicionar ou editar Anotações desta forma, apenas apagá-las, noticia a Cnet.

A sugestão da Google é que os criadores passem a usar os cards e os ecrãs finais, defendendo que estes geram sete vezes mais interesse e, em média, os utilizadores fecham 12 anotações antes de clicarem numa delas. A criação dos ecrãs finais é agora 10 vezes mais rápida e é possível importar ecrãs de outros vídeos e usar camadas dinâmicas, para poupar mais tempo.