Skype vai legendar videochamadas em tempo real

O utilizador só tem de pressionar o símbolo do “Mais” ou “+” durante a videochamada para ativar as legendas automáticas. Por outro lado, pode deixar esta opção ativada por defeito. A Microsoft anunciou que a nova funcionalidade vai chegar em breve para os utilizadores da versão 8 do Skype para Android, iOS, Linux, Mac e Windows e também para o Skype para Windows 10, noticia o Engadget. A opção vai estar disponível para conversas de um para um ou em chamadas de grupo.

As legendas vão aparecer automaticamente em cima do vídeo, mas, eventualmente, chegará a opção de colocar o texto numa parte lateral da janela, para não sobreporem a imagem. A Microsoft planeia oferecer o serviço de legendagem em mais de 20 idiomas nas próximas semanas, embora não tenha detalhado ainda quais.