Passwords de 100 milhões de utilizadores do Quora.com caíram nas mãos de hackers

Os gestores do site Quora.com confirmaram que uma investida de cibercriminosos logrou desviar os dados pessoais de mais de 100 milhões de internautas. Além das passwords usadas no famoso site em que os internautas colocam questões e dão respostas, os hackers terão conseguido aceder a dados relativos aos nomes, endereços de e-mail, conteúdos de mensagens privadas, perguntas e respostas, e até a informação exterior ao Quora.com.

Na sequência do ataque dos hackers, os responsáveis do Quora.com decidiram interromper todas as sessões de utilizador (logout) para todos membros registados. Deste modo, cada utilizador será instado a definir uma nova password quando voltar a usar o site das perguntas e respostas, informa The Verge.

O incidente foi detetado na passada sexta-feira. Num comunicado publicado segunda-feira à tarde, aos gestores do Quora.com informaram ter contratado uma equipa especializada em cibersegurança e recolha de provas digitais para investigar o ataque de que foi alvo. Também as autoridades legais foram contactadas.

Na origem da falha poderá estar um sistema de encriptação demasiado frágil para lidar com uma grande quantidade de acessos diários. Dentro da má notícia, há apenas um ponto de desagravo a registar: aparentemente, os hackers não terão logrado identificar os autores de perguntas e respostas colocadas sob anonimato, por abordarem temas considerados delicados.