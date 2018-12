YouTube revela vídeos mais populares de 2018

Com o final do ano a aproximar-se a passos largos, é tempo de fazer balanços, contagens e rankings. No YouTube, é tempo de mostrar quais os vídeos mais populares em Portugal e no Mundo, divididos por vídeos de música ou generalistas. As listas apresentadas mais abaixo foram elaboradas com base no número de visualizações, comentários, gostos e partilhas.

Portugal

Top 10

Nesta lista, Joga Gostoso lidera e é uma criação dos YouTubers portugueses DarkFrame, Pi e Dant para apoio à seleção nacional. A música de Shawn Mendes In My Blood também usada para apoio está em terceiro lugar, com as participações de Diogo Piçarra e Cláudia Jardim no Festival da Canção a aparecerem no ranking. Depois, DarkFrame e Wuant, YouTubers nacionais, aparecem com algumas criações. Para os mais novos, o vídeo do hino do Festival do Panda também foi um dos mais populares.

1. ♫ JOGA GOSTOSO ♫ | (BLAYA - FAZ GOSTOSO) | PARÓDIA MUNDIAL 2018 🇵🇹

2. Canção n.º 13: Cláudia Pascoal - "O Jardim" | Final | Festival da Canção 2018

3. Shawn Mendes x Portugal (FPF Official World Cup Song)

4. Canção n.º 4: Diogo Piçarra - "Canção do Fim" - 2.ª Semifinal | Festival da Canção 2018

5. WUANT - YouTuber (Video Oficial)

6. A MINHA NOVA CASA ! (DARKOLANDIA)

7. O FIM DA CASA DOS YOUTUBERS

8. COMO IRRITAR UM JOGADOR DE LOL #8

9. Hino Festival Panda 2018 - PANDA E A AMIZADE

10. 100 PERGUNTAS (idiotas) QUE NÃO TÊM RESPOSTA

Portugal – vídeos de música mais populares

Top 10

Em termos de música, os portugueses têm uma clara preferência por ritmos brasileiros, latino-americanos e nacionais. Amor de Verdade, Mafiosa e Devia Ir compõem o top 3.

1. MC Kekel e MC Rita - Amor de Verdade (KondZilla)

2. Lartiste – Mafiosa feat. Caroliina

3. Wet Bed Gang - Devia ir (Áudio Oficial) . Prod. Charlie Beats

4. Kevinho e Simone & Simaria - Ta Tum Tum (KondZilla)

5. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

6. MC MM feat DJ RD - Só Quer Vrau (KondZilla)

7. Piruka - Já Se Passou Tudo ft. 1Kilo (Knust, Baviera, Pablo Martins & Mz) - Prod. Khapo

8. Calema - Casa de Madeira

9. David Carreira - O Problema É Que Ela É Linda ft. Deejay Télio, Mc Zuka (Videoclip Oficial)

10. Mastiksoul "Tou na moda" feat. Los Manitos / Team Strada



Em todo o mundo

Top 10

A nível mundial, os vídeos nesta lista somaram coletivamente mais de 673 milhões de visualizações.



1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

Em todo o mundo – vídeos de música mais populares

Top 10

A lista de vídeos musicais contem um forte cunho de música latina, com oito artistas no top 10.

1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5. Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)

7. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8. Drake - God's Plan

9. Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)



Outra iniciativa de retrospetiva é o Rewind 2018, onde são mostrados os criadores e artistas que mais impacto tiveram na cultura popular este ano.