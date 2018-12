Melhor do YouTube: Super Smash Brothers da vida real

O BoingBoing chama a atenção para este vídeo que capta a essência deste final de ano: estar com alguns amigos, ao vivo ou online, e batalhar em Super Smash Bros na Switch. Houve um grupo de fãs que ficou demasiado inspirado e criou este vídeo que já conta com mais de 31 mil visualizações e foi publicado por Legend of Micah. Alguns dos protagonistas deste vídeo são duplos de cinema e de séries de TV.