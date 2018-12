Os mais pesquisados no Google em Portugal: Mundial, Bruno Carvalho e Huawei P20

A Google divulgou os resultados do seu Ano em Pesquisa, que serve para mostrar as grandes tendências de 2018 no motor de busca. Assim, no que diz respeito a Portugal, o Mundial, o incêndio de Monchique, Bruno Carvalho e o Huawei P20 lideraram os rankings em diferentes categorias.

Aqui ficam as diferentes tabelas com o top 10 respetivo.

GERAL:

Mundial

Secret Story 7

Avicci

Casados à Primeira Vista

Stan Lee

Bruno de Carvalho

Helena Ramos

Eurovision

Demi Lovato

XXXTentacion

NOTÍCIAS

Incêndio de Monchique

Eleições no Brasil

Furacão Leslie

Casamento real

Resgate na Tailândia

Eclipse lunar

Eleições Sporting

Mudança de hora

Sismo

Aga Khan

NOMES NACIONAIS

Bruno Carvalho

Helena Ramos

Zé do Pipo

Maria Cerqueira Gomes

Maria Leal

Guida Maria

Rúben Semedo

Rui Patrício

Inês Herédia

António Alves Vieira

NOMES INTERNACIONAIS

Avicci

Stan Lee

Demi Lovato

XXXTentacion

Mac Miller

Anthony Bourdain

Megan Markle

Stephen Hawking

Sylvester Stallone

Bolsonaro

TECNOLOGIA

Huawei P20

Iphone XS

Huawei Mate 20 Pro

Samsung S9

Iphone X

Huawei P20 Lite

One plus 6

Huawei P10

Iphone XR

One Plus 6T

COMO

fazer slime?

ver Eleven Sports?

assar castanhas no forno?

funciona o Tinder?

como preencher o IRS?

emagrecer?

cozer camarão?

saber se estou grávida?

se chama o cavalo de Dom Quixote?

perder barriga?

PROGRAMAS/SÉRIES

Secret Story

Casados à Primeira Vista

Love on Top

La Casa de Papel

Super Nanny

Eurovision

Pesadelo na Cozinha

Globos de Ouro

Onde Está Elisa

Got Talent Portugal 2018

A nível mundial:

World Cup

Avicii

Mac Miller

Stan Lee

Black Panther

Meghan Markle

Anthony Bourdain

XXXTentacion

Stephen Hawking

Kate Spade