Pokémon Duel: vem aí um novo fenómeno?

Pokémon Duel é um jogo de estratégia inspirado nos jogos de tabuleiro: cada jogador controla um “exército” de seis Pokémons e tem de os mover num campo de batalha onde, em posições específicas, podem atacar, defender-se ou bloquear os Pokémons do adversário. Cada figura pode dar um número determinado de passos e executar um certo número de ações, explica o Engadget. O jogador pode continuar a colecionar e angariar vários Pokémon para enriquecer o seu grupo.

O jogo pressupõe duelos com a Inteligência Artificial do jogo ou contra outros jogadores, no modo League Match. Há ainda a funcionalidade de crafting para treinar os Pokémons e torná-los mais fortes.

Apesar de o jogo ser gratuito, há a possibilidade de fazer compras dentro da app para melhorar a experiência de jogo. Está já disponível para Android e iOS. Veja o vídeo de demonstração.