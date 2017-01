Quem quer jogar ao Apocalypse Now?

O épico filme de guerra de Francis Ford Copolla Apocalypse Now pode dar origem a um videojogo. Um grupo de programadores veteranos lançou uma campanha no Kickstarter com esse objetivo.

A apresentação do projeto no Kickstarter explica que se trata de um jogo com uma elevada carga psicológica e que mistura elementos de uma narrativa de cinema com mecânicas de títulos de roleplay. Pelo que se percebe, o jogador poderá tomar decisões que se afastam da história contada no filme e essas decisões devem permitir construir um percurso único para cada um, explica o Engadget.

A equipa de programadores que criou Wasteland 2 e Fallout: New Vegas sujeitar a ideia à angariação de fundos da comunidade e já conta com o apoio do próprio Coppolla e da sua empresa American Zoetrope.

O objetivo é lançar o título em 2019, para coincidir com o 40º aniversário do filme e a versão final apenas em 2020. Os mentores pedem 900 mil dólares para avançar com o projeto e neste momento conseguiram 13 mil dólares, com ainda 29 dias para terminar a campanha.