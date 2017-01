Criador de Flappy Birds volta à carga

O criador independente criou um jogo muito difícil para todos, mas que não deixava de ser viciante. As críticas ouviram-se de tal forma que Nguyen teve mesmo de retirar o jogo da App Store e da Google Play, não sem antes ter ganho uma fortuna. Agora, quatro anos depois, o programador anunciou o Ninja Spinki Challenges!!, que será menos difícil que o antecessor, noticia o Engadget. Neste título, há seis mini jogos que exigem destreza e rapidez de reação. O utilizador só precisa do dedo indicador e raramente terá de o levantar do ecrã.

Este jogo é gratuito, mas, para desbloquear os níveis seguintes, o utilizador tem de ver anúncios, que constituem a fonte de receita para Nguyen.

Veja o vídeo com a apresentação do Ninja Spinki Challenges!!.