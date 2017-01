Resident Evil VII: Biohazard em teste

Este é, sem dúvida, um regresso desta série aos ambientes onde a tensão é permanente. Um suspense contínuo onde criamos relações pessoais inesperadas com as personagens. Resident Evil VII tem várias referências ao melhor do universo dos filmes de terror (os gore, particularmente). O primeiro corpo que encontramos mimetiza parte do final de Blair Witch Project (ainda hoje um dos filmes com a maior margem financeira na história do cinema) e, é óbvio, todo o ambiente e história do jogo parece-nos saído da casa onde habita a família de Texas Chain Saw Massacre.

