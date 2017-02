Super Mario Run: 78 milhões de downloads e 53 milhões de dólares em receita

A Nintendo tem mais uma aposta ganha com o Super Mario Run: o jogo gratuito foi descarregado mais de 78 milhões de vezes e rendeu 53 milhões de dólares em receitas.

O jogo é gratuito, mas há um valor a pagar, uma única vez, para desbloquear todas as funcionalidades. Super Mario Run chegou em dezembro e, logo nos primeiros quatro dias, foi descarregado por mais de 40 milhões de vezes. Agora, o ritmo de downloads diminuiu, mas a aposta pode ser considerada ganha. Ainda se espera um novo pico, quando for lançada a versão para Android, em março, noticia o The Wall Street Journal.

Entretanto, a Nintendo vai continuar a apostar no desenvolvimento de funcionalidades e modos, como o Easy Mode que remove as restrições de tempo e oferece possibilidades ilimitadas para os jogadores completarem os níveis.

Com a elevada aceitação de Pokémon Go, Super Mario Run e da consola Switch, a Nintendo está a acumular sucessos nos últimos tempos.