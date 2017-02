E3 vai abrir portas ao público este ano

A feira de videojogos que se realiza nos EUA vai abrir pela primeira vez as portas a fãs. Os bilhetes são limitados e estão disponíveis a partir da próxima segunda-feira.

Pela primeira vez, a E3 vai ser aberta ao público. A organização anunciou hoje que vai disponibilizar 15 mil bilhetes e que vai ter descontos para os primeiros interessados. Em condições normais, os ingressos custam 250 dólares, mas os primeiros fãs vão pagar menos cem dólares.

A Entertainment Software Association, que organiza a E3, teve, no ano passado, um evento destinado ao público, mas que se realizou fora do centro de convenções. Durante esse evento, o feedback dos fãs foi unânime: «queriam jogar os jogos dentro do centro de convenções», explica Rich Taylor, da ESA ao Gamespot.

A Gamescom, na Alemanha, e a Penny Arcade Expo já têm dias abertos ao público, mas esta é a primeira vez que a E3, tradicionalmente destinada aos media, também o faz. A feira vai decorrer de 13 a 15 de junho, em Los Angeles.