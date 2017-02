Urban Empire: É tudo política!

Ao longo dos anos foram lançados vários simuladores de construção e gestão de cidades, com destaque para o Simcity, mas poucos enfatizaram a componente política. Em Urban Empire não temos ferramentas para construir estradas ou definir onde fica cada tubo de esgotos. A componente construção fica em segundo plano – apenas definimos aspetos gerais da cidade, como as percentagens relativas dos espaços para comércio, indústria e habitação. É a política que assume um papel fundamental porque boa parte das decisões do jogador estão dependentes de um parlamento (o «council»), onde estão representados os vários partidos que vão regularmente a eleições. Como na vida real, cada um destes partidos defende uma ideologia que afeta a forma como encaram os diferentes problemas que vão surgindo e as alterações que possam ser propostas a nível social, económico e cultural.

