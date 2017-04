Tamagotchi: O regresso

Se tem mais de 20 anos, é provável que se lembre dos Tamagotchis, os pequenos dispositivos em forma de ovo e as suas criaturas alienígenas foram uma das maiores modas no mundo dos brinquedos. Só na primeira versão cerca 40 milhões foram vendidos em todo o mundo.

Passados 20 anos, a Banai Namco relança o Tamagotchi orignal com as mesmas criaturas, com o mesmo design colorido, mas com pequenas alterações. O LCD retangular passou a ser quadrado, e a nível de interface os ícones no topo e na base do ecrã aparentam ter sido removidos.

Os dispositivos já se encontram à venda no Japão por 1920 yen (cerca de 17 euros), o que, acordo com o The Verge, vão ao encontro do preço de venda da versão lançada há duas décadas.

A Bandai anunciou também a «Eiga Tamagotchi: Himitsu no Otodake Daisakusen!» (Tamagotchi the Movie: Great Secret Delivery Strategy) uma curta-metragem baseada no universo de Tamagoshi para comemorar o vigésimo aniversário do lançamento da verão original. É esperado que esteja repleta de elementos nostálgicos para agradar tanto a miúdos como a graúdos.