Nintendo Switch: novos títulos e periféricos

Um dos grandes destaques do direto da Nintendo foi o ARMS, um jogo de luta que mistura boxe com tiros e que é baseado em personagens com braços extensíveis. Os estúdios revelaram imagens de gameplay onde foi percetível uma lista com diferentes tipos de luvas para diferentes estilos de combate e um atributo especial baseado em elementos como fogo, gelo ou vento. Para acompanhar o título, a Nintendo expôs também uma nova cor amarela neon para os comandos e respetiva fita de pulso. Ambos com lançamento previsto para dia 16 de junho.

Splatoon 2 foi o outro título destacado, a sequela do popular jogo de acção em que os jogadores têm de usar armas de tinta para conquistar um caótico campo de batalha em combates 4v4. A Nintendo mostrou ainda imagens de um novo modo PVE, no qual os jogadores têm de combater vagas de inimigos para coletar Power Eggs.

Além destes, foram apresentadas datas de lançamento para jogos clássicos da Nintendo e adaptações de alguns sucessos noutras plataformas: Mario Kart Deluxe 8, com data prevista para dia 28 de abril, Minecraft: Nintendo Switch Edition para 8 de maio (vai incluir de um pack de conteúdos com mapas e personagens relativos ao Super Mario), Disgaea 5 Complete para dia 23 de maio, Ultra Street Fighter II: The The Final Challengers para dia 26 de maio e Fate/EXTELLA: The Umbral Star no dia 25 de julho.

Ainda não há data concreta de lançamento para Sonic, Raymon Legends, Payday 2, Sine Mora EX, Battle Chasers: Nightwar, Project Mekuru e Monoply for Nintendo Switch. A Nintendo também não especificou as datas de lançamento de alguns clássicos de outras plataformas: uns fazem parte da NEOGEO Arcade Archives, uma colecção repleta de clássicos dos salões de jogos, e os outros serão lançados na compilação NAMCO MUSEUM, onde vão estar presentes títulos como PAC-MAC, GALACA ou Splatterhouse.

Foi também anunciado um novo periférico para os comandos que permite estender a autonomia através de pilhas AA. Tendo em conta que por norma, com uma carga completa estes aguentam muito, mas mesmo, muito mais que a consola, talvez fosse mais interessante ter um periférico desenhado para aumentar a autonomia da própria consola.