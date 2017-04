Nintendo Switch ultrapassa Wii 

Um mês depois da chegada da Nintendo Switch, já mais de 900 mil consolas foram vendidas só na América do Norte. Isto faz da Switch a consola da Nintendo com vendas mais rápidas de sempre: depois de 28 dias à venda a consola vendeu 906 mil unidades, enquanto que o jogo que a acompanha, Zelda Breath of the Wild, vendeu 925 mil cópias.

Segundo a Nintendo, esta discrepância nos valores acontece porque alguns jogadores podem ter comprado tanto uma versão limitada do jogo para coleccionar como outra versão secundária para jogar.

