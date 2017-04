Star Wars Battlefront 2: Junte-se ao lado negro

O próximo jogo da Star Wars já tem data de lançamento prevista para 17 de novembro, exactamente no mesmo dia em que há dois anos foi lançado Star Wars Battlefront. A equipa responsável pelo jogo acredita que este vai ser um êxito, ao contrário da versão de 2015 que desiludiu inúmeros fãs pela falta de conteúdos dentro do jogo.

«Este é o maior e mais ambicioso jogo em que já trabalhei.. Uma recriação perfeita dos momentos clássicos de Star Wars», afirma Bernd Diermer, director criativo na Dice, empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo, em declarações ao Polygon.

Ao contrário do seu antecessor, Battlefront 2 vai ter um modo de campanha. Neste, o jogador pode assumir o papel de Iden Versio, um piloto e soldado das forças especiais Inferno Squad que cresceu em sintonia com a visão do Imperador.

«Quisemos contar a história de uma perspectiva imperial ... a ideia de uma elite de soldados do Império que combate a rebelião deu-nos a hipótese de criar um novo herói», salienta Bernd Diermer.

A campanha começa a seguir aos eventos de Regresso de Jedi. A destruição da Estrela da Morte é vista como um acto terrorista por parte do grupo rebelde que ameaça a paz e ordem da galáxia e as forças do Império juram assim destruir os rebeldes para vingar o Imperador. Desta vez, o jogador tem a possibilidade de ver o outro lado do conflito.

«Neste jogo não descrevemos o Império como os maus da fita.. Nunca dizemos que Iden é um vilão», diz Mark Thompson, game director na EA Motive.

Para o modo multiplayer, os produtores prometem também uma experiência um pouco diferente. Segundo Diemer, a DICE fez «uma pequena desconstrução» para perceber o que seria mais emocionante num campo de batalha e com isto chegaram à conclusão que aquilo que mais se destacava era a hipótese de qualquer um ser um herói, até os comuns Stormtroopers, e tentaram reflectir isto no modo online.

Mudou também a forma como personagens heróis ou veículos funcionam, já que os jogadores podem agora aceder a este tipo de personagens ou maquinaria através de um sistema baseado em recursos, os quais se desbloqueiam como se fossem habilidades ao fazer certas tarefas durante a batalha.

Os personagens heróis irão possuir também um sistema de personalização, no qual o jogador poderá desbloquear novas habilidades para personagens como Yoda e Darth Maul, e escolher aquelas que melhor se adequem ao seu estilo de jogo.

As naves no jogo vão ser pertencentes a todas as eras, entre estas estarão a Slave I de Boba Fett e a Millenium Falcon de Han Solo. Segundo os produtores, estas vão ter tanta atenção como as personagens jogáveis. Até as naves mais comuns, como TIE Fighters e as X-wings, vão ter habilidades desbloqueáveis e mods.

De acordo com comunicado de imprensa, o jogo estará disponível a 17 de novembro para PlayStation 4, Xbox One e para PC através de Origin. Os jogadores que adquiram Star Wars Battlefront II: Elite Trooper Deluxe Edition poderão jogar o videojogo a partir de 14 de novembro, e os que tenham EA Access ou Origin Access terão acesso antecipado a partir de 9 de novembro.

A EA revelou ainda o trailer official do jogo que pode ver abaixo.