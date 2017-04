WeGame confronta Steam

A megacorporação chinesa Tencent, está num processo de rebranding da sua plataforma de distribuição de videojogos que apesar de apenas funcionar em território asiático já tem cerca 75 milhões de utilizadores a mais que a Steam. De acordo com um tweet de Daniel Ahmad, analista da indústria de videojogos chinesa na Niko Partners, a nova versão será conhecida como "WeGame" e vai suportar utilizadores internacionais.

A empresa tornou-se em 2016, de acordo com a ChinaTechNews, a maior companhia de jogos online do mundo e estima-se que tenha 13% de todo o mercado dos videojogos. É ainda detentora da Riot Games (League of Legends) e da SuperCell (Clash of Clans), possuindo ainda algumas acções na Glue Mobile, EpicGames e Activision Blizzard.

Esta poderá vir a ser a primeira plataforma capaz de competir com a plataforma da Valve, trazendo assim novas opções para os produtores de videojogos ocidentais, que até agora tinham pouca escolha na altura de publicar os seus jogos.